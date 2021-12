Bandidos matam adolescente e invadem prédios durante fuga

Jamilson Santos Ferreira, 14 anos, foi a vítima de um ataque promovido por traficantes na localidade de Saramandaia, em Pernambués, por volta de 0h45 desta quarta, 23. O adolescente foi assassinado com mais de 10 tiros, na Rua do Centro. Além de matar uma pessoa, os bandidos realizaram vários disparos por quase 20 minutos.

Segundo moradores, o atentado foi ordenado pelo traficante Cosme Paixão Lisboa, 29, o Coe, que está preso desde de 2013. Ele tenta retomar o controle do tráfico de drogas na região.

Os irmãos dele estariam entre os homens que chegaram ao bairro em cinco carros e passaram por vários pontos realizando disparos. "Há uma semana, o traficante Averaldinho do Calabar tomou as bocas de Coe, que agora quis retomar o comando. A situação aqui está complicada", disse um morador, sob anonimato.

Segundo o subcomandante da 1ª CIPM (Pernambués), capitão Marcos Santos, a informação preliminar da PM é que existe uma disputa territorial em Saramandaia e Coe é uma das partes do conflito.

Conforme o oficial, uma guarnição da Rondesp Atlântico trocou tiros na avenida ACM com bandidos que estavam em um dos carros participantes do ataque. Um homem identificado como Raul Bichão e um adolescente de 16 anos foram alvejados e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE). O primeiro não resistiu e acabou morrendo. Gilmárcio Souza dos Santos, o Pica Pau, 23, foi preso e apresentado no Departamento de Homicídios (DHPP).

Bandidos de vários bairros

"Pica Pau informou que foram convocados, de última hora, bandidos de vários bairros para participar do ataque. Ele é da localidade da Guine, também em Pernambués", relata o capitão Marcos.

Moradores da Saramandaia relataram os momentos de terror. "Era meia-noite e eu estava na rua com minha namorada e me escondi para não morrer", diz um morador, que não quis de identificar.

Eles gritavam: 'Bota a cara, desgraça' e davam tiros", conta um rapaz, sem se identificar. O subcomandante da 1ª CIPM informou que a polícia está estudando a dinâmica do atentado para intensificar o policiamento na região. Na manhã de quarta, duas viaturas e duas motos faziam ronda por Saramandaia.

Caçula

A reportagem tentou falar com a mãe de Jamilson, mas ela não estava em condições de conversar. Ele era o caçula, junto com a irmã gêmea, entre os cinco filhos da empregada doméstica Jussara Santos. Um tio do garoto contou que a família não sabe dizer se o jovem tinha envolvimento com o tráfico.

"Ele chegava e não dizia nada quando a gente perguntava. Não falava para onde ia. Estamos sem chão. O menino morreu pior que um bicho. Tomou mais de 10 tiros", declara o tio, pedindo anonimato.

Uma irmã disse que nos últimos dois meses Jamilson estava morando com o pai. O garoto não estava na escola este ano porque, segundo ela, só havia vaga para a 3ª série primária para a idade dele no período noturno e ele não queria estudar à noite. Jamilson será sepultado nessta quinta, 24, às 11h, no Cemitério Municipal de Brotas.

Prédios invadidos

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, 20 homens em cinco carros participaram do atentado. A população ligou para o 190 e uma viatura da Rondesp que foi atender o chamado se deparou com os bandidos na avenida ACM, próximo à entrada da localidade da Polêmica, onde houve troca de tiros.

Parte do bando invadiu os prédios Mirante do Candeal e Mar de Creta para fugir da polícia. Gilmárcio, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi preso.

Foram apreendidas uma submetralhadora 9 mm, uma pistola .40 da Polícia Civil, munição de pistola 762, coletes balísticos e nove pinos de cocaína. Conforme a assessoria, o DHPP vai investigar qual a motivação para a execução de Jamilson e quem cometeu o crime.

adblock ativo