Bandidos levam armas de vigias em assalto a banco frustrado

Três vigilantes da Caixa Econômica Federal do Shopping Itaigara, em Salvador, tiveram os revólveres roubados no início da tarde desta quarta-feira, 5.

Segundo informações do Major Arnaldo, da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Iguatemi), o fato ocorreu por volta das 12h30, quando os dois assaltantes entraram no banco e renderam os seguranças.

A dupla não abordou clientes, nem outros funcionários da instituição bancária. A ação também não deixou feridos.

O Shopping Itaigara informou, por meio da assessoria de comunicação que os criminosos entraram na agência se passando por clientes, sem levantar suspeita.

Ainda conforme o shopping, as policias Civil e Militar estiveram no local e solicitaram as imagens das câmeras de segurança da agência, que serão usadas para tentar identificar os bandidos.

