Bandidos invadem shopping e arrombam caixa eletrônico

Um caixa eletrônico do Banco do Brasil (BB), localizada no Shopping Liberdade, foi arrombado na madrugada desta quarta-feira, 31. De acordo com a Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), um bando de cerca de seis homens invadiram o shopping durante a madrugada e renderam os dois vigilantes que estavam em serviço.

Os bandidos arrombaram o caixa eletrônico com o auxílio de um maçarico e retiraram cerca de R$ 61 mil reais que estavam no caixa. Ainda segundo a polícia, não houve troca de tiros e ninguém ficou ferido. Depois da ação, os bandidos libertaram os reféns, que acionaram a direção do shopping logo após a saída do bando.

O crime será investigado pela 2ª Delegacia da Liberdade. Ninguém foi preso até o momento. A assessoria do shopping foi procurada mas não quis falar sobre o assunto.

