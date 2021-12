Bandidos invadem loja na Bonocô e explodem caixa eletrônico

Cerca de dez homens invadiram a loja da Le Biscuit na madrugada desta terça-feira, 5, por volta das 4 horas, na avenida Bonocô. Os criminosos explodiram o caixa eletrônico do Banco do Brasil (BB). Eles ainda tentaram abrir o equipamento do Bradesco, mas não tiveram êxito, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Não há informações sobre o valor roubado. Os criminosos conseguiram fugir após a ação.

