Bandidos invadem empresa e roubam funcionários no Horto Florestal

Quatro homens invadiram a empresa Uranus, na noite da sexta-feira, 15, na avenida Juracy Magalhães Júnior, no bairro do Horto Florestal, em Salvador, e roubaram os funcionários que trabalhavam no local. Eles foram amarrados e tiveram seus celulares e pertences levados pelo bando.

De acordo com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o crime aconteceu foi no final do expediente, por volta das 19h20. As câmeras de segurança registraram a ação criminosa.

A polícia foi acionada, mas quando chegou no local os assaltantes já haviam fugido. Ainda de acordo com o Cicom, inicialmente, a denúncia se tratava de uma ação em um posto de gasolina.

