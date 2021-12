Bandidos invadem casa e matam jovem em Massaranduba

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, 5, no bairro de Massaranduba, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) Matheus Silva Lima foi surpreendido, por volta das 2h40, por homens armados que invadiram a casa dele, na rua da Esperança.

Após ser baleado, Matheus não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia não soube informar se, no momento do crime, tinha mais alguém na residência. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Marechal Rondon

Uma mulher de 38 anos também foi assassinada no bairro de Marechal Rondon, na noite desta quarta-feira, 4. Segundo a Stelecom, o crime aconteceu por volta das 21h20, na rua José Lins, final de linha do bairro.

A vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu na hora. O DHPP investiga a autoria e motivação do crime.

