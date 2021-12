Bandidos invadem casa e matam homem no Eng. Velho de Brotas

Dois criminosos armados invadiram uma casa no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, e mataram um homem. A vítima, identificada pelo prenome Antônio, estava dormindo em um imóvel de um parente, na rua Nova do Bariri, quando foi surpreendida pelos criminosos.

Não há informações se outras pessoas estavam na casa no momento do crime, que aconteceu por volta das 4h50. A motivação e autoria do homicídio são desconhecidas. Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

