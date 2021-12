Bandidos invadem Academia de Letras e roubam bustos

Criminosos invadiram a Academia de Letras da Bahia (ALB), em Nazaré, e roubaram os bustos do historiador Pedro Calmon e do intelectual Arlindo Fragoso, fundador da ALB e da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A ação ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, 30, e não foi percebida pelo segurança da casa.

Presidente da instituição, Aramis Ribeiro Costa afirma que os bustos são de bronze e estavam em pedestais dentro do espaço da academia, que é protegido por cerca elétrica, câmera de segurança e vigia. Ainda segunda Costa, este não é o primeiro roubo no local. Semanas atrás, a placa com o nome da instituição foi retirada da unidade por vândalos.

"A academia foi vítima de mais uma ação de criminosos, que agem com frequência no bairro de Nazaré", afirma Costa, acrescentando que outras obras em homenagens a intelectuais e políticos já tiveram partes roubadas na região. A de Castelo Branco, por exemplo, teve a cabeça roubada, segundo o presidente da ALB.

<GALERIA ID=18440/>

Diante da insegurança em Nazaré, Costa afirma que se sente receoso. "Estamos com medo do que pode acontecer com a academia, já que não há segurança para o bairro", destaca o acadêmico.

Sem boletim de ocorrência - O presidente da ALB disse que tentou registrar o boletim de ocorrência sobre o roubo das peças, mas não conseguiu devido ao Dia Nacional de Mobilização e Paralisação. Em Salvador, as delegacias suspenderam as atividades em adesão à paralisação, que também afetou outros segmentos trabalhistas na capital e em outras cidades baianas.

"Vamos esperar o fim da paralisação nas delegacias para poder registrar o roubo das peças", afirma Costa.

