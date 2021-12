Bandidos interceptam ônibus e assaltam passageiros em São Caetano

Quatro homens em duas motocicletas interceptaram um ônibus, no início da manhã desta terça-feira, 30, na Ladeira do Cacau, no bairro de São Caetano, em Salvador, e assaltaram os passageiros.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por um morador da região, os criminosos atravessam uma das motos na via, impedindo a passagem do coletivo, e vão em direção ao ônibus. Armados, eles abordam os usuários e praticam o roubo. Depois do crime, eles fogem.

Ainda não há informações sobre o paradeiro da dupla e quais itens foram levados. Quem tiver alguma informação sobre os criminosos pode ligar para o Disque Denúncia, no número (71) 3235-000.

Imagens de câmeras de segurança do local podem ajudar a polícia a identificar os criminosos.

Confira o flagrante:

adblock ativo