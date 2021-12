Bandidos instalam câmeras nas ruas para vigiar polícia e são presos no Uruguai

Dois jovens, identificados como Luan Oliveira Azevedo dos Santos, 19 anos, e Eduardo Silva Oliveira, 20, foram presos no bairro do Uruguai, em Salvador, nesta quarta-feira, 1º, após a polícia descobrir um esquema de "videomonitoramento do tráfico" na região. Além deles, um adolescente de 16 anos foi apreendido e encaminhado para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as câmeras, instaladas nas principais ruas do bairro, serviam para vigiar moradores e a entrada da polícia no local. Com os suspeitos, foram encontrados quatro câmeras e monitores, 19 frascos de lança-perfume, 200 gramas de maconha, um colete balístico, sete pedras de cocaína, um uniforme camuflado e diversos plásticos para embalar drogas.

Os militares conseguiram desarticular os equipamentos após receberem informações de tráfico de drogas em uma localidade do bairro conhecida como "Gueto". Quando chegaram ao local, as guarnições notaram câmeras em alguns postes de enegia. O primeiro a ser preso foi o adolescente, que estava com uma mochila com lança-perfumes. Ele levou a polícia até a casa onde funcionava uma espécie de central de câmeras. Lá, Luan e Eduardo estavam supervisionando as imagens.

Os suspeitos foram capturados durante a Operação Cidade Baixa em Paz, da 17º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Uruguai), e apresentados na Central de Flagrantes, no Iguatemi.

adblock ativo