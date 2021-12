Bandidos incendeiam ônibus no Pau Miúdo

Um ônibus da empresa Integra foi incendiado por bandidos na noite desta quinta-feira, 19, na rua 20 de Agosto, no bairro do Pau Miúdo. De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), os criminosos abordaram o coletivo, que fazia o percurso Pau Miúdo/Campo Grande, e pediu para que os passageiros descessem.

Logo após, eles incendiaram o veículo com gasolina. Não há informações se houve feridos. Os criminosos ainda não foram identificados.

O sindicado dos Rodoviários informou, na manhã desta sexta-feira, 20, à equipe de reportagem do Portal A TARDE, que os coletivos não estão fazendo paradas no final de linha do bairro, mas que estão circulando normalmente até o Largo do Tamarineiro.

A Polícia Militar (PM) informou, por meio de nota, que a Operação Gêmeos, a Rondesp BTS, Operação Apolo, além da própria 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), reforçam o policiamento no bairro.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o policiamento foi intensificado também para os bairros do Pero Vaz, San Martin e Barros Reis, vizinhos ao Pau Miúdo. Ainda segundo o órgão, as investigações são conduzidas pela 2º Delegacia Territorial (DT) da Lapinha.

