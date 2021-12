Bandidos furtam tacógrafos de ônibus escolares no CAB

Os tacógrafos dos ônibus escolares, entregues pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia aos municípios nesta quinta-feira, 7, foram furtados. O crime aconteceu na semana passada, enquanto os veículos estavam estacionados no pátio da secretaria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Os seguranças, que vigiavam os ônibus, não perceberam a ação. De acordo com a assessoria da Secretaria de Educação, a polícia está investigando o caso.

Após o furto, os equipamentos foram repostos antes da entrega dos 76 ônibus em uma cerimônia realizada nesta quinta.

