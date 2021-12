Bandidos fazem reféns e explodem banco e Correios na Bahia

Bandidos explodiram uma agência do Bradesco e uma dos Correios, na madrugada desta sexta-feira, 3, na cidade de Santa Luzia, no sul da Bahia. Seis homens armados participaram do crime. Durante a ação, os criminosos fizeram cinco reféns.

De acordo com a 62ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que fica no município de Camacan e atende Santa Luzia, a ação aconteceu por volta das 2h40.

Ainda segundo informações da 62º CIPM, os bandidos liberaram os reféns logo após a ação. Ninguém ficou ferido.

Os bandidos conseguiram fugir, sentido da cidade de Canavieiras, com um veículo modelo S10 de cor prata, com placa do Rio de Janeiro.

Até a manhã desta sexta, ninguém foi preso. Ainda não há informações sobre as quantias levadas. Não houve confronto com a polícia.

