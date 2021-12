Bandidos explodem dois caixas eletrônicos em Salvador

Dois caixas eletrônicos de autoatendimento do banco Bradesco foram explodidos na madrugada desta segunda-feira, 25, nos bairros de Campinas de Pirajá e Massaranduba, em Salvador. De acordo com informações da polícia, a hipótese é de que o mesmo grupo tenha sido responsável pelas duas explosões, que aconteceram entre 1h30 e 2h de hoje.



Segundo agentes da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), de Pirajá, os homens chegaram ao caixa eletrônico da rua Aliomar Baleeiro, em frente ao Parque Campinas, a bordo de uma Kombi e utilizaram explosivos para violar o caixa.



“Eles conseguiram levar pelo menos uma gaveta com dinheiro”, explicou um agente de plantão da companhia. Ainda de acordo com informações da 9ª CIPM, a ausência de transeuntes na rua facilitou o crime. Ninguém ficou ferido na ação.



O comerciante Antonio Carlos Pereira, morador da região, disse que estava dormindo quando ouviu o barulho. “Pulei da cama e vi a poeira subir, mas não vi ninguém, só barulho de moto e de carro pequeno”, afirmou.



Momentos depois da ação, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local e foi acionada por moradores. Ainda no final da manhã, estilhaços estavam espalhados pela rua e nas imediações dos prédios próximos.

Funcionários do Bradesco e da Nordeste Segurança estiveram no local, removeram o restante de cédulas da máquina, mas não quiseram dar entrevista, nem informaram a quantidade de dinheiro levada.

De acordo com a delegada titular da 4ª CP (São Caetano), Rogéria Araújo, ainda não há muitas informações sobre o crime, mas este foi qualificado como furto. “Foi uma tentativa, já que não conseguiram levar. Os agentes já estão na rua para investigar”, disse.



O delegado de plantão, que ficará responsável pelo caso, Antônio Luiz Carvalho, já solicitou perícia no local e que o mesmo grupo deve ter feito os dois arrombamentos. “Não é qualquer quadrilha, qualquer tipo de ladrão que tem essa perícia para fazer o arrombamento. Esse mesmo grupo é suspeito de ter cometido outros crimes na cidade e em municípios vizinhos”, afirmou Rogéria Araújo.

Já em Massaranduba, o caixa eletrônico arrombado do Banco 24 Horas ficava em um mercadinho. Os homens utilizaram explosivos, mas não conseguiram levar o dinheiro.



De acordo com Jailson Lemos, dono do estabelecimento, faz dois anos que a máquina foi instalada e nunca houve problema. "É a primeira vez que isso acontece. Agora estou temeroso e vou tirar o caixa daqui", disse.



Funcionário da empresa Preserve, que foi ao local averiguar a situação do caixa, Ronaldo Rodrigues afirmou que testemunhas disseram que três homens chegaram em uma Kombi e outro carro. Eles arrombaram a grade, instalaram os explosivos e "abafaram" o som com uma mesa. Após a explosão, alguns moradores saíram de suas casas, mas os homens os ameaçaram. Como não conseguiram arrombar o equipamento, fugiram do local.



"Eles podem ter usado dinamite ou bomba de fabricação caseira, mas acredito na segunda opção, porque foi um trabalho de amador", disse Ronaldo, que também acredita que o mesmo grupo tenha explodido o caixa de Campinas de Pirajá.



Pituba – Na Avenida Manoel Dias da Silva, uma pessoa quebrou o vidro de um caixa eletrônico, mas, segundo agentes da 16ª CP (Pituba), foi constatado que o homem era doente mental e este foi encaminhado para o Hospital Juliano Moreira, em Narandiba. A identidade do homem não foi revelada.



