Bandidos explodem cofre de posto de combustível em Salvador

Bandidos explodiram na madrugada segunda-feira, 25, o cofre de uma loja de conveniência do posto de combustível de bandeira Shell, na avenida Barros Reis. De acordo com a polícia, o impacto da explosão derrubou parte do teto do local.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o crime aconteceu por volta das 3h da madrugada. Policiais militares estiveram no local e constataram que o cofre tinha sido detonado. Testemunhas disseram que quatro homens foram vistos fugindo em um carro preto, sentido Rótula do Abacaxi, após a ação criminosa.

Ninguém foi preso até o momento. Não há informações sobre a quantia roubada pelos bandidos.

