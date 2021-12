Bandidos explodem caixas eletrônicos na Barros Reis

Dois caixas eletrônicos foram explodidos na madrugada desta quarta-feira, 1º, na Avenida Barros Reis. Os equipamentos estavam instalados dentro da agência do Banco do Brasil (BB), que ficou parcialmente destruída. Não há informações sobre as circunstâncias do crime nem o valor roubado.



Neste ano, foram registrados 64 crimes contra instituições bancárias, sendo 12 em Salvador, de acordo com levantamento do Sindicato dos Bancários da Bahia.

