Bandidos explodem caixas eletrônicos em Salvador e RM

Três caixas eletrônicos foram explodidos na madrugada desta quarta-feira, 29, na Avenida Silveira Martins, no Cabula, em Salvador, e em Abrantes, na região metropolitana da capital baiana. Os dois crimes aconteceram no mesmo horário, por volta de 4h20.

Em Salvador, os criminosos detonaram um caixa do Bradesco, que fica em frente ao Shopping Tropical. Não há informações se os bandidos conseguiram levar o dinheiro.

Quatro criminosos também explodiram dois caixas do Bradesco, que ficam no posto da prefeitura avançada de Abrantes, em Camaçari. A proximidade com a 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que fica a poucos metros dos caixas, não inibiu a ação dos assaltantes.

Após detonar os equipamentos, o grupo fugiu levando um malote com dinheiro. O valor roubado não foi informado.

