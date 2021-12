Bandidos explodem caixas eletrônicos em Campinas de Pirajá

A agência da Caixa Econômica Federal (CEF) da Estrada de Campinas de Prajá foi explodida na madrugada desta terça-feira, 15, por um grupo de aproximadamente 10 homens, segundo informações da Central de Polícia (Centel). É o segundo ataque em menos 36 dias. Em agosto houve uma tentativa, frustrada pela polícia.

Dessa vez, o assalto ocorreu por volta das 3h40 da manhã e foi sentido na vizinhança, por causa do impacto dos explosivos. "Minha gata se jogou do telhado no susto", contou um homem, vizinho de fundo da agência, na manhã de ontem. .

O depoimento do rapaz foi dado em frente ao banco, enquanto agentes da Polícia Federal (PF) faziam a perícia no local, que já havia sido cercado por policiais militares da 9ª CIPM (Pirajá). Quando os PMs chegaram ao local, os assaltantes já haviam fugido.

Segundo a Centel, os assaltantes atravessaram um caminhão na pista e invadiram a agência. Pelo menos dois dos cinco caixas eletrônicos existentes no banco foram explodidos. A polícia não divulgou se os bandidos conseguiram levar o dinheiro.

Mais estragos

Estilhaços de vidro chegaram a atingir a via, que liga os bairros São Caetano e Pirajá à BR-324. Uma estrutura de metal atingiu o prédio da frente, que abriga a loja Americanas, e danificou o portão do estabelecimento.

O forro do teto do banco ainda desabou. Na ação do último dia 11, os bandidos agiram após 32 dias da agência fechada devido a greve dos bancários. De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, oito ataques a bancos foram registrados neste mês na Bahia. Desde janeiro, foram 86 casos contabilizados.

Em 2015 inteiro, a instituição registrou 209 ataques a bancos no Estado.

