Dois caixas eletrônicos foram explodidos na madrugada desta sexta-feira, 6, dentro do Plaza Shopping, localizado na rua Silveira Matins, no Cabula. Os equipamentos pertencem ao banco da Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), por volta das 3h10, os criminosos arrombaram o portão do estacionamento do shopping e entraram no estabelecimento. Moradores da região relataram que ouviram gritos no momento do crime.

Policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que estiveram no local, encontraram uma mochila com explosivos dentro do shopping. Por conta disso, o Grupo Antibomba foi acionado.

As investigações serão conduzidas pela Polícia Federal (PF) por se tratar de caixas eletrônicos de um banco federal.

Policiais militares e federais estão no local e PMs realizam buscas na região para tentar localizar e identificar os suspeitos. Até o momento, não há informações da quantia levada pelos criminosos.

*Sob supervisão da editora-coordenaroda Iloma Sales.

Bandidos explodem caixas eletrônicos dentro de shopping no Cabula | Foto: Divulgação/ATarde

