Bandidos explodem caixas eletrônicos de shopping em Salvador

Um grupo armado explodiu caixas eletrônicos do Banco do Brasil, no Shopping Ponto Alto, no bairro de São Rafael, em Salvador, nesta sexta-feira, 19.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a ação aconteceu por volta das 4h20, quando os criminosos armaram os explosivos, os detonaram e arrombaram os caixas.

Durante a fuga chegou a cair dinheiro pelo chão da agência. Eles usaram um veículo Toyota Corolla para fugir do local.

Ainda não há informação sobre os suspeitos, nem a quantia levada.

