Bandidos explodem caixas eletrônicos de agência bancária em Itapuã

Uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) foi alvo de criminosos, na madrugada desta segunda-feira, 5, na avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com a polícia, o crime teria acontecido por volta das 3h. Apesar da explosão, que atingiu dois dos seis terminais de autoatendimento, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro.

O local foi isolado pela Polícia Militar (PM) para a chegada da Polícia Federal (PF), responsável pela perícia, uma vez que a agência é federal. Ninguém foi preso.

De acordo com informações do Sindicato dos Bancários da Bahia, somente em 2021 foram registradas oito ocorrências de explosões a caixas eletrônicos no estado. Deste total, quatro em Salvador, nos bairros de São Caetano, Cajazeiras 10 e Itapuã. Os outros casos foram nas cidades de Lagoa Real, Tanque Novo e Muniz Ferreira.

adblock ativo