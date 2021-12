Bandidos explodem caixas e moradores ajudam a saquear

Após bandidos armados explodirem uma agência bancaria, moradores do município de Boa Vista do Tupim (a 320 quilômetros de Salvador) resolveram também saquear os caixas eletrônicos, na madrugada desta sexta-feira, 11, por volta das 3h da manhã.

Segundo a Polícia Militar (PM), assustados com as explosões, os moradores acordaram e imediatamente ligaram para a polícia, informando que um grupo com cerca 10 homens armados entrou na agência do Banco do Brasil (BB), que fica no Centro da cidade.

Ainda de acordo com a PM, depois de explodirem a agência, os bandidos foram em direção à Cooperativa Sicoob e explodiram os caixas eletrônicos que existiam no local. Após a explosão, testemunhas presenciaram alguns moradores entrando na cooperativa e terminando de saquear os terminais.

Ao fazer rondas pela região, a polícia acabou encontrando dois carros abandonados na BA-130, na estrada que liga Itaberaba à cidade de Boa Vista do Tupim.

Até o momento não se sabe a quantia levada pelos bandidos nem pelos moradores, mas a polícia já abriu investigação sobre o caso.

