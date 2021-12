Bandidos explodem caixa eletrônico no Imbuí

Um caixa eletrônico do Banco Itaú foi detonado na madrugada deste domingo, 21, por volta de 3 horas. De acordo com a polícia, três homens chegaram armados em um carro preto e renderam os segurança do Shopping Imbuí Plaza. Após explodirem o equipamento, eles fugiram. Não há informações se os bandidos conseguiram levar o dinheiro.



Um morador da região, que não quis se identificar, disse que acordou assustado achando que um transformador tinha explodido. O impacto dos explosivos destruiu totalmente o caixa eletrônico e atingiu uma loja que fica em frente ao equipamento. Não houve danos ao caixa eletrônico do Bradesco, que fica ao lado do Itaú.

