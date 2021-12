Bandidos explodem caixa eletrônico na San Martin

Criminosos explodiram o caixa eletrônico do Banco do Brasil (BB) instalado no supermercado G Barbosa, da Avenida San Martin. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 11, por volta das 3h40. Não há informações sobre o valor roubado, o que só será descoberto após perícia.



Essa ocorrência é 50º crime cometido contra bancos na Bahia esse ano. Apenas esse mês, foram dez investidas, sendo nove contra caixa eletrônicos, que foram arrombados ou explodidos. Dos registros deste mês, três aconteceram em Salvador.

