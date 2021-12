Bandidos explodem caixa eletrônico em posto de gasolina

Um caixa eletrônico foi explodido na madrugada desta quinta-feira, 10, por volta de 2h50. O equipamento funcionava em uma loja de conveniência de um posto de gasolina na região do Dique do Tororó, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o proprietário do estabelecimento informou que os bandidos não conseguiram arrombar o cofre do caixa eletrônico, mas que eles roubaram dinheiro dos funcionários do local.

Até o momento, já foram registradas 205 ocorrências de ataques a bancos, sendo 130 explosões, 18 arrombamentos, 16 assaltos e 41 tentativas frustradas. Em Salvador, foram contabilizados 44 casos de crimes contra instituições bancárias.

Funcionários do posto retiram destroços do local (Foto: Edílson Lima | Ag. A TARDE)

