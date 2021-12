Bandidos explodem caixa eletrônico em posto de combustível

Cerca de dez homens explodiram um caixa eletrônico do Banco do Brasil na madrugada desta quinta-feira, 5, em uma loja de conveniência de um posto de combustível, que fica na avenida Tancredo Neves, próximo à entrada do bairro do Stiep, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 4h15.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os bandidos invadiram o estabelecimento, renderam o segurança, que teve a arma e o colete à prova de balas levados, instalaram os artefatos e explodriam o terminal.

Depois da ação criminosa, os homens fugiram em dois veículos. A quantia levada ainda não foi divulgada. A polícia não possui informações sobre os suspeitos.

