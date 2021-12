Bandidos explodem caixa eletrônico em Marechal Rondon

Um caixa eletrônico do Banco 24 Horas foi explodido na madrugada desta quarta-feira, 18, no final de linha do bairro de Marechal Rondon, em Salvador. Três homens encapuzados utilizaram dinamite para explodir o equipamento, mas não conseguiram violar o cofre e fugiram sem levar o dinheiro.



Segundo um dos sócios do SN Mercadinho e Padaria onde ficava o caixa, Jailton Guedes, de 35 anos, pensou que o estrondo era algum problema com seu carro. “Depois foi que percebi que era o caixa. A dinamite destruiu todo o teto do mercadinho”, disse.

Para ele, o prejuízo é de R$ 4 mil a R$ 5 mil, já que três freezers também foram destruídos e ele terá que perder um dia de trabalho. “O caixa estava aqui há três meses, mas eu já estava querendo tirar por conta dos últimos casos de explosão. Já tinha até solicitado a retirada, mas não deu tempo”, completou Guedes.



De acordo com um policial militar que foi ao local na manhã de hoje e preferiu não se identificar, algumas testemunhas relataram que os criminosos portavam metralhadoras e ameaçaram moradores, que tiveram que voltar para suas casas. O bando fugiu a pé, apesar de terem deixado duas chaves de carro no local do crime.

*Com redação de Clarissa Pacheco

adblock ativo