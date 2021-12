Bandidos explodem caixa eletrônico dentro de mercado em Jardim Santo Inácio

Um caixa eletrônico foi explodido dentro de um mercado, localizado no bairro do Jardim Santo Inácio, em Salvador, na madrugada deste sábado, 1.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime aconteceu no Mercado Araújo, por volta das 3h da manhã, na rua Direta de Santo Inácio, situado próximo do final de linha do bairro.

Mais de 10 homens, que estavam em três veículos, participaram da ação. As imagens das câmeras de segurança registraram o crime. A explosão chegou a derrubar uma parede do estabelecimento.

Ainda segundo a Stelecom, nenhum valor foi levado pelo bando. Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local do crime. Até o ínicio da tarde, ninguém havia sido preso.

