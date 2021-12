Bandidos explodem caixa eletrônico de supermercado na Bonocô

Um grupo armado explodiu na madrugada desta segunda-feira, 14, o caixa eletrônico do Banco do Brasil localizado no supermercado Bompreço, na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), cinco homens encapuzados chegaram ao estabelecimento em um carro, por volta das 3h30. Eles armaram e acionaram os explosivos, arrombando o caixa. O valor levado não foi divulgado.

Ainda não há informações sobre a identidade dos suspeitos. A Polícia Militar (PM) esteve no local, mas os criminosos já haviam fugido.

