Bandidos explodem banco na Fazenda Grande do Retiro

Criminosos explodiram o caixa eletrônico de uma agência do Bradesco na manhã desta quinta-feira, 6, no bairro de Fazenda Grande do Retiro.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o crime aconteceu por volta de 2h40, na agência localizada na Rua Mello Moraes Filho.

Policiais militares estão no local e chegaram a isolar a região, porque havia a suspeita de que os bandidos deixaram um explosivo no local, mas após vistoria, liberaram a agência para funcionar normalmente.



De acordo com funcionários do banco, nenhum valor foi levado.

