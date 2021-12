Bandidos explodem agência e matam homem no Largo do Tanque

Uma pessoa morreu ao ser baleada por bandidos que explodiram caixas eletrônicos em um banco no Largo do Tanque, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 4. A ação começou por volta das 3h30, quando cerca de 10 homens armados e encapuzados invadiram a agência da Caixa Econômica Federal.

Durante a ação, os criminosos ainda atravessaram um ônibus e um carro de passeio na pista para dificultar a passagem dos demais veículos. O grupo ainda tentou incendiar o automóvel, mas não conseguiu.

O motociclista Erinaldo Rocha Santos passava pelo local no momento e, segundo moradores, foi baleado após tentar passar pelo bloqueio imposto pelos bandidos. Ele foi atingido na cabeça com um disparo de fuzil e morreu no local.

Ainda não se sabe se algum valor foi levado pelos criminosos, mas moradores da região chegaram a saquear a agência. Os assaltantes fugiram sem ser identificados.

Ainda durante a madrugada, dois veículos foram incendiados na rua da Indonésia. A Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) informou ainda que não sabe se essa situação teria relação com as explosões ao banco.

Rua onde o crime ocorreu está interditada (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Bandidos colocaram fogo em carro, mas chamas foram contidas (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE​)

