Bandidos encapuzados atiram e matam dois homens em Salvador

Iuri Ramos Cruz, de 27 anos, e Reginaldo França Nascimento, de 19 anos, conversavam na pracinha localizada na entrada da Quadra F, em Fazenda Grande 1, quando foram assassinados a tiros por dois homens encapuzados. O duplo homicídio foi cometido por volta das 21h de terça-feira, 17.

Segundo informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que os criminosos chegaram em um Gol vermelho – de dados não anotados. De acordo com a perícia, os disparos atingiram peito e braços das vítimas, que morreram no local. Ambos eram moradores do bairro, próximo ao fim de linha.

Sob anonimato, um comerciante contou ter se escondido embaixo da mesa de casa, para proteger a filha pequena. “Eu ‘tava’ jantando na hora. Só ouvi os disparos e a primeira coisa que fiz foi me proteger, me abaixar”, descreveu.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fichas limpas

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, as vítimas não tinham ficha criminal. Um tio de Reginaldo contou ao MASSA! que o sobrinho era usuário de drogas. “Mas a gente não sabe se ele estava envolvido com o tráfico. Provavelmente estava andando em más companhias”, disse.

Segundo ele, o rapaz, porém, fazia bicos. Pessoas que dizem conhecer Iuri, por sua vez, afirmaram que ele não fazia uso de entorpecentes. “Iuri acabou sobrando por estar no lugar errado, na hora errada. Ele trabalhava como ajudante, descarregando caminhão. Todo mundo gostava dele por aqui. Era um cara de boa, tranquilo e sempre na correria”, disse um amigo dele.

