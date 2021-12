Bandidos batem carro após perseguição e troca de tiros com a PM

Três homens que praticavam assaltos, na avenida Paralela, entraram em confronto com a polícia na manhã desta sexta-feira, 27. De acordo com as informações do capitão da Polícia Militar (PM), Bruno Ramos, o confronto começou após uma perseguição entre uma viatura da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Central e um carro Fiesta Prata, usado pelos bandidos.

A polícia tomou conhecimento da ação dos assaltantes, por meio de um motociclista, que, ao avistar a viatura, informou sobre a ação do trio. Ao realizarem as buscas, os policiais encontraram o Fiesta nas imediações do estádio de Pituaçu. Em seguida, os suspeitos tentaram fugir, mas o motorista acabou batendo em um poste próximo à loja Ferreira costa, localizado também na Paralela. A polícia ainda não confirmou se o carro era roubado.

Segundo a polícia, eles saíram do carro disparando contra a guarnição, que revidou. Um dos assaltantes foi atingido e socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula. Os outros dois conseguiram fugir: um em direção à Chesf e outro, sentido ladeira da Muriçoca, próximo à Unijorge. Ainda não há informações se os demais bandidos foram atingidos. Nenhum policial ficou ferido.

A PM apreendeu, com o assaltante ferido, um revólver calibre 38 e cinco celulares roubados das vítimas. A ocorrência será registrada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

O motorista Fernando Cruz, que presenciou a ação, informou à reportagem do Portal A TARDE que, no momento da perseguição, outros condutores começaram a subir no canteiro central da avenida. Outros, ainda de acordo com ele, saíram dos veículos e se jogaram no chão.

"Eu estava bastante nervoso. Encostei o carro no canto da Paralela, eu vi o pessoal saindo dos carros e deitando na grama do canteiro", disse ele.

Policiais realizam rondas na região com o objetivo de localizar e prender os criminosos que conseguiram fugir.

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

