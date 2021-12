Bandidos atiram contra moradores em Massaranduba após não localizar alvos

Os alvos do ataque criminoso que aconteceu neste domingo, 10, na rua do Leblon, em Massaranduba, em Salvador, seriam os familiares de Ítalo Santana Cruz, 18 anos. Ao não localizar os parentes do jovem, os bandidos resolveram atirar contra o rapaz, que foi baleado na mão e na perna. Além dele, outras três pessoas ficaram feridas (dois adultos e uma criança de 7 anos).

Os criminosos dispararam diversos tiros para matar Ítalo, mas as balas acertaram as costas de Jorge Luiz da Silva Dias, 50 anos; a cabeça de Marileide de Almeida dos Santos, 41 anos, ferida de raspão; a perna de R.M.de J.S, de 7 anos.

Após serem atingidos, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Jorge Luiz, Marileide e a criança receberam alta na manhã desta segunda-feira, 11. Ítalo permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo Jorge Luiz, que jogava baralho com mais três pessoas na garagem de casa, havia mais de 30 moradores na rua no momento do crime. "A rua estava cheia. Quando ouvi os tiros, me levantei, mas fui atingido nas costas. A bala entrou e saiu. Foi Deus que me salvou", disse ele, que foi atingido por um projetil de uma pistola calibre 380.

Suspeitos

Segundo a Polícia Militar, Rodrigo André Pereira Santos, suspeito de participar do crime, foi preso momentos depois da ação com um carro Renault Logan, placa BAC 5217, cor prata. O veículo teria sido usado no ataque. Outro suspeito, de acordo com os moradores, seria um traficante conhecido como "Cicinho", do Uruguai.

Rodrigo foi levado por militares da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (17ª CIPM/Uruguai) para a Central de Flagrantes, na avenida ACM. O veículo foi apreendido. O comparsa do detido não foi localizado até a publicação desta matéria.

