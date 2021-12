Bandidos assaltam Lojas Americanas no bairro de Brotas

Cinco bandidos armados assaltaram uma unidade das Lojas Americanas que fica na avenida Dom João VI, no bairro de Brotas, na manha desta quarta-feira, 21.

De acordo com a 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Brotas), os criminosos chegaram em um veículo Renault branco, por volta das 8h30.

Do grupo, quatro assaltantes entraram na loja e um ficou no carro. Dentro do estabelecimento, os bandidos renderam os funcionários, obrigando todos a deitarem no chão.

Durante ação, que durou apenas quatro minutos, eles conseguiram levar uma quantia em dinheiro e alguns objetos da loja como vídeo game, celulares, além de pertences de clientes que estavam no local no momento do crime.

Uma equipe da 26ª CIPM esteve no local, mas os suspeitos não foram localizados.

A gerencia da loja foi orientada por policiais militares a registrar uma ocorrência na 6ª Delegacia Territorial de Brotas.

