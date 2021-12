Bandidos assaltam loja de eletrodomésticos na Pituba

Quatro homens assaltaram no início da tarde desta quinta-feira, 5, a loja da Casas Bahia, localizada na avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba.

Segundo informações preliminares passadas pela Polícia Militar, os criminosos chegaram no local em uma moto e em um carro e roubaram celulares que estavam no estoque interno do estabelecimento comercial. Após a ação, o grupo fugiu em direção ao bairro de Amaralina.

Em nota, a assessoria das Casas Bahia confirmou a ocorrência e informou que "a loja opera normalmente". Viaturas da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizam rondas na região para localizar e prender os suspeitos.

