Bandidos assaltam duas lojas no Comércio em 10 minutos

Os estabelecimentos do Rei do Mate e do Spoleto, localizados no bairro do Comércio, em Salvador, foram assaltados na manhã desta quinta-feira, 22. A ação dos criminosos, entre um assalto e outro, ocorreu em um intervalo de 10 minutos, segundo a polícia.

A primeira ocorrência registrada na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), por volta das 8h50, no Rei do Mate. Logo em seguida, às 9h, foi a vez de o Spoleto ser alvo dos bandidos.

Ambos empreendimentos estão localizados na rua Miguel Calmon, em frente ao Tribunal Regional do Trabalho. Policiais da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (16ª CIPM/Comércio) realizam buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso.

