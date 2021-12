Bandidos assaltam Centro de Educação Infantil na Ribeira

A três dias de iniciar as atividades para o ano letivo, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Baronesa de Sauípe, no Largo do Papagaio, na Ribeira, foi invadido por um grupo de assaltantes, na manhã desta sexta-feira, 3. O ataque ocorreu por volta das 10h30.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Comunicação, os criminosos chegaram no local com a alegação que precisavam buscar um atestado. Em seguida, renderam os profissionais que estavam na unidade.

No momento do crime, estavam na escola 32 pessoas, entre professoras, merendeiras e funcionários do setor administrativo, mas ninguém ficou ferido.

Os assaltantes conseguiram levar sete celulares e um notebook, e até pediram as chaves de carros dos professores, mas fugiram antes que fossem entregues.

Como o ano letivo será iniciado na próxima segunda-feira, 6, nenhuma das 120 crianças atendidas no CMEI estava no local no momento do assalto

