Bandidos arrombam unidade de rede de supermercado na Barra

Uma loja da rede Bompreço foi arrombada na rua Marquês de Caravelas, na Barra, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 2h desta quarta-feira, 29.

Policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM/Barra/Graça) estiveram no local, mas os suspeitos já tinham fugido.

De acordo com a assessoria de comunicação do supermercado, não há informações se os bandidos conseguiram levar algum valor. A rede ainda disse que colabora com a investigação do caso.

