Bandidos arrombam supermercado e explodem caixas eletrônicos

Criminosos arrombaram o supermercado Todo Dia para explodir os caixas eletrônicos instalados no estabelecimento, na madrugada desta segunda-feira, 24. O crime aconteceu na rua Professor Itazil Benício, no bairro de Mata Escura. As informações iniciais dão conta que os bandidos usaram explosivos para destruir dois caixas 24h.

De acordo com Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a área foi isolada para trabalho da perícia. A polícia não soube informar se os suspeitos levaram algo do estabelecimento. A 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves investiga o caso.

Segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários, neste ano já foram registrados 155 ataques a banco no estado. Explosão é a modalidade mais usada pelas bandidos. Foram 98 ocorrências. Em seguida aparecem os arrombamentos com 14 casos e os assaltos (12). As tentativas frustradas somam 30 registros.

