Bandidos arrombam quatro lojas em shopping do Cabula

Quatro lojas do shopping Tropical Center, no Cabula, foram arrombadas nesta quinta-feira, 15, por volta de 5 horas. O crime foi percebido pelo vigilante do estabelecimento comercial, que acionou a polícia. Policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Tancredo Neves, estiveram no local, mas não há informações sobre o que foi roubado pelos bandidos. O caso será investigado pela 11ª Delegacia, em Tancredo Neves.

