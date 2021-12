Bandidos arrombam caixa eletrônico em Stella Maris

Criminosos arrombaram o caixa eletrônico do Banco 24 horas instalado no Hiperideal de Stella Maris na madrugada desta terça-feira, 15. Não há informações se os bandidos conseguiram levar o dinheiro. O local foi isolado pela polícia para realizar perícia. Essa é a segunda vez que assaltantes arrombam caixas eletrônicos no supermercado.

