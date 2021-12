Bandidos arrombam banco na ACM para roubar computadores e TVs

Pelo terceiro dia consecutivo, uma agência bancária foi alvo de criminosos em Salvador. Contudo, a ação da madrugada desta quarta-feira, 21, não teve como alvo os caixas eletrônicos ou cofres, como é habitual.

Bandidos invadiram a agência do Santander, que fica em frente ao Hiperbompreço, na avenida ACM, em Salvador, para roubar computadores e aparelhos de televisão. Não há sinais de explosão ou destruição no local. Os autores deste crime não foram identificados.

Nas duas ações anteriores, assaltantes explodiram os caixas eletrônicos do Bradesco no bairro da Liberdade e no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Este último, próximo a órgãos vinculados à segurança pública. A polícia investiga se há relação entre os dois crimes contra as agências do Bradesco.

