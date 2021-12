Bandidos arrombam agência bancária em Campinas de Pirajá

Bandidos arrombaram uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, na madrugada desta terça-feira, 14. O grupo usou um pé de cabra para quebrar o vidro da porta principal.

De acordo com a Polícia Federal (PF), que investiga o caso, os criminosos tentaram violar um dos cincos caixas eletrônico da agência, mas não conseguiram e fugiram sem levar nenhuma quantia.

Até o dia 10 de julho, foram registrados 123 ocorrências contra bancos na Bahia. Na Caixa Econômica Federal, foram registrados 18 ataques. Em primeiro lugar está o Banco do Brasil, com 58 ocorrências, e em seguida aparece o Bradesco com 33.

Um pé de cabra foi usado para quebrar a porta do banco (Foto: Reprodução | TV Bahia)

