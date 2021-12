Bandidos armados roubam cães da raça maltês no Caminho das Árvores

Dois cachorros da raça maltês foram roubados na manhã desta quarta-feira, 28, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. Os animais passeavam com uma mulher, por volta das 6h, quando dois bandidos armados abordaram a vítima. Um terceiro aguardou no veículo, um Ford Fiesta preto, usado para levar os cães.

Coagida pelos criminosos, a mulher entregou os bichos após ser ameaçada. Logo depois, os bandidos pegaram os animais pela coleira e os colocaram dentro do carro, fugindo em seguida.

Segundo Maria Selma, titular da 16ª Delegacia Territorial (Pituba), câmara de segurança na rua filmou a ação dos criminosos. As imagens serão analisadas por peritos para identificar os bandidos.

Os cachorros desta raça são vendidos entre R$ 2 mil e R$ 4 mil em canil especializado. Este tipo de cão é ideal para companhia, uma vez que são dóceis.

