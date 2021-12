Bandidos agridem porteiro e invadem prédio no Itaigara

Três homens renderam e agrediram um porteiro e invadiram um prédio residencial no bairro do Itaigara, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 20. O crime aconteceu por volta das 22h30.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que os criminosos tentaram fugir da abordagem de Policiais militares da Operação Apolo, que faziam patrulhamento para coibir furtos e roubos a veículos na região, e invadiram o prédio localizado na Rua Wanderley Pinho, em frente ao condomínio Jardim Itaigara.

Um deles foi alcançado pelos policiais militares e se rendeu. Ele portava um simulacro de arma de fogo. Já o comparsa rendeu o porteiro do edifício e o agrediu com uma coronhada no rosto. Os PMs trocaram tiros com os suspeitos. Um deles fugiu pelo matagal, no fundo do condomínio e outro em um veículo Fiat Punto.

O porteiro foi socorrido por uma viatura para o Hospital Geral do Estado (HGE) e posteriormente para a Central de Flagrantes, reconhecendo no local o homem preso com uma imitação de arma de fogo.

