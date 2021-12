Bandido rouba turistas e é preso ao tentar fugir pelo mar

Marcus Vinícius Conceição, 23 anos, foi preso após roubar um grupo com nove estrangeiros no bairro de Ondina, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 4. O assalto ocorreu na ladeira do Morro do Gato, próximo ao Clube Espanhol. Os bandidos levaram três celulares e uma bolsa das vítimas, que vieram da cidade de Aracaju (SE) para a capital baiana.



O grupo, formado por chilenos, mexicanos, equatorianos e gregos, chegou em Salvador nesta terça e resolveram passear enquanto aguardavam o horário de fazer check-in. Quatro dos turistas foram abordados pelos criminosos.

Depois do crime, os assaltantes, que trocaram tiros com policiais militares, fugiram em direções diferentes: um seguiu pelas ruas do Morro do Gato, outro estava dirigindo um carro Fiat Palio e Marcus se escondeu entre as pedras que dão acesso ao mar, já na altura do Cristo da Barra.

A perseguição aos bandidos foi iniciada por volta das 7h30, logo após o assalto, quando os policiais da Graer foram acionados. Para prender o criminoso, eles usaram um helicóptero. Marcus resistiu à prisão, sendo necessário que um policial descesse da aeronave no mar para pegá-lo.

Ele estava apenas de cueca quando foi detido e apresentava ferimentos pelo corpo por conta da tentativa de fuga ter acontecido pelas pedras. O bandido foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde recebeu atendimento.

Segundo o major Assemani, da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cipm/Barra), logo após a alta, o criminoso foi levado para a Delegacia de Proteção ao Turista, no Pelourinho.

"Os turistas foram à delegacia reconhecer o suspeito. Os pertences deles já foram recuperados", completou o policial. Uma das vítimas, um chileno de 18 anos que não quis se identificar, disse que se surpreendeu com a ação. "Já ouvi falar da criminalidade em Salvador, mas não sabia que era nesse nível, das pessoas serem assaltadas na rua".



Após resistir à prisão, Marcus acabou se entregando (Foto: Ascom | Graer)

Helicóptero da Graer foi usado na ação (Foto: Divulgação | Polícia Militar)

