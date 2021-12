Bandido pula de passarela e invade loja para escapar da PM

Dois bandidos foram flagrados e perseguidos por policiais militares após um assalto à ônibus na manhã desta quinta-feira, 6, próximo à Madeireira Brotas, em Pernambués.

De acordo com testemunhas, um dos suspeitos entrou correndo no depósito do estabelecimento após pular da passarela que fica na frente da loja e, em seguida, conseguiu escapar por uma saída pelos fundos da loja.

O outro assaltante também fugiu. Objetos pessoais dos passageiros do ônibus foram jogados pelo caminho durante a fuga.

A polícia iniciou o trabalho de investigação para identificar os criminosos.

