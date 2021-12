Bandido morre após ser feito de escudo em assalto a ônibus

O homem que morreu durante assalto a ônibus nesta quinta-feira, 28, na avenida Paralela, foi usado como escudo humano pelos comparsas. De acordo com o cobrador do veículo, que não se identificou, o trio se dirigia para descer do ônibus, próximo à entrada do bairro de Narandiba, quando foi surpreendido por um passageiro que atirou contra eles.

Adriano Santos Santana, 32 anos, e Thales Santos Santana, 18 anos, protegeram-se atrás de Nielson Paz Suzano, de 21 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu na escada do ônibus.

Adriano e Thales, que é primo de Nielson, fugiram, mas foram recapturados no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Adriano estava escondido dentro de uma matagal próximo à União das Prefeituras da Bahia (UPB). Ele foi atingido no braço. Já Thales foi localizado em frente à Governadoria com ferimentos de bala na mão e abdômen, de acordo com o médico do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros.



Inicialmente, Adriano se identificou como Irenildo Balbino Santos, mas a situação foi esclarecida pela mãe dele, que revelou seu nome correto. Ela reconheceu o filho em reportagem televisiva, mas viu que o nome estava incorreto. Quando ela chegou no hospital esclareceu a informação.

O passageiro que atirou no trio não foi localizado. De acordo com o cobrado, ele estava sentado na frente do veículo e só reagiu na saída dos bandidos. Antes, o trio, que entrou no ônibus na avenida São Rafael, anunciou o assalto após passar na catraca. Eles disseram que não iriam ferir o motorista e o cobrador e que queriam roubar os passageiros.

adblock ativo