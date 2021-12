Bandido morre após roubo de carro de Uber na Santa Mônica

Após render o motorista e pegar as chaves do carro, o suspeito entrou no veículo, ligou o motor e até o ar-condicionado, mas não passou disso. Um homem que viu toda a ação atirou várias vezes contra ele, que foi ferido por sete disparos e morreu alí mesmo, dentro do carro, na Rua Professor Hamlet de Farias, no bairro de Santa Mônica, na noite de segunda-feira, 5.

A Polícia Civil informou que o suspeito de praticar a tentativa de roubo é Lucas Soares dos Santos, 22 anos. O corpo dele foi liberado do IML para ser enterrado no Cemitério Quinta dos Lázaros na tarde desta terça-feira, 6. O homem que atirou nele ainda não havia sido identificado.

Era por volta das 7h da noite. O motorista do carro Ford KA branco parou o veículo em frente a uma residência e, logo em seguida, foi rendido pelo suspeito. "O dono do carro é motorista do Uber. Ele veio trazer uma mulher aqui na rua. Quando parou, o cara abordou.

O bandido veio na carona de uma moto. Outro homem, que também estava de moto, viu tudo. Ele estacionou a motocicleta, atirou no suspeito e fugiu", contou um morador.

"O bandido já estava dentro do carro, tinha acabado de tomar o veículo do motorista do Uber. Ele nem conseguiu sair com o carro porque foi baleado. Foram bem uns sete tiros, dois na cabeça. O carro ficou com a luz interna acesa e o ar-condicionado ligado", relatou outro morador.

Não era da área

Os relatos ainda dão conta de que o suspeito não foi reconhecido por populares como morador do bairro. O comparsa dele fugiu na mesma moto em que chegou antes mesmo de os tiros serem disparados. Na semana passada, dois veículos foram roubados nessa mesma rua, segundo moradores.

